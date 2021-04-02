HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş makinasının çarpıp üzerinden geçtiği vatandaş feci şekilde hayatını kaybetti

İş makinasının çarpıp üzerinden geçtiği vatandaş feci şekilde hayatını kaybetti

02.04.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, kepçenin seyir halindeyken çarptığı ve sonrasında kafasının üzerinden geçtiği İbrahim Yılmaz (64) olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, saat 14.30 sıralarında Kültür mahallesi Peyami Safa sokakta meydana geldi.

1/

Bolu’da, kepçenin seyir halindeyken çarptığı ve sonrasında kafasının üzerinden geçtiği İbrahim Yılmaz (64) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Kültür mahallesi Peyami Safa sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehitler caddesinden Peyami Safa sokak istikametine dönen Doğukan Canbek idaresindeki 34 0018 5187 plakalı kepçe, sokak üzerinde yürüyen İbrahim Yılmaz’a çarptı. Canbek’in kullandığı kepçe çarpmanın etkisiyle yere düşen Yılmaz’ın kafasının üzerinden geçti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
Kepçe sürücüsü Doğukan Canbek ise, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...
Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaretTarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

İstanbul’da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yüzde 70’e ulaştı

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğun trafik

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Tarihte bir ilk! Bakan Akar ve komutanlardan kritik ziyaret

Yılmaz Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret'ten soruşturma

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Bu akşam başlıyor

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Yürek burkan tesadüf! Gözyaşları içinde toprağa verildi

Yürek burkan tesadüf! Gözyaşları içinde toprağa verildi

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.