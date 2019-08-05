HABER

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

Elazığ’da İl Özel İdaresine alınacak 32 kişinin belirlenmesi için kurada ismi açıklanan 128 aday, kepçe ile mülakat sınavına girmeye başladı.Elazığ İl Özel İdaresine alımı yapılacak olan 32 şoför ve operatör için bin 565 kişi iş başvurusunda bulundu.

Elazığ’da İl Özel İdaresine alınacak 32 kişinin belirlenmesi için kurada ismi açıklanan 128 aday, kepçe ile mülakat sınavına girmeye başladı.
Elazığ İl Özel İdaresine alımı yapılacak olan 32 şoför ve operatör için bin 565 kişi iş başvurusunda bulundu. İş başvurusu yapanlardan 933’nünün müracaatı kabul edilerek içerisinden 624 kişi belirlenerek kura çekimine katıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle işe alınacak 32 kişinin 4 katı olan 128 isim belli oldu. Kurada ismi çıkan şanslı 128 kişi ise bugün kepçe kullanarak uygulama sınavına girmeye başladı. Sarıçubuk köyünde bulunan asfaltlama alanında uygulama sınavına katılan adaylar, iş makinesi üzerinde sınavı kazanmak için ter döktü. Uygulama sınavının cuma gününe kadar devam edeceği ardından puanlama yapılarak kazanan isimlerin açıklanacağı açıklandı.
Kurada adının çıktığını kaydeden adaylardan Fatih Demirbay, “Bugün uygulama sınavı vardı şu an onun için buradayız. Sınavımızı yaptık bitirdik. Bazı görevler verildi ve o görevleri yerine getirmemizi istediler. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.
Kendisinin dozer operatörü olduğunu ifade eden adaylardan Murat Güven de "5 tane baraj bitirmişliğim var. Şu an burada mülakata geldik. Burada deneme sınavına gireceğiz diğer arkadaşlara başarılar dilerim” diye konuştu.
Dozer operatörü olarak müracaat ettiğini ve adil bir kura olduğu için çok sevindiğini dile getiren Yavuz Kaya da "Dozerci arkadaşlardan iyi ustalar var her biri tecrübeli ustalar hepsi 10-15 yıllık deneyime sahipler mülakatta sıradan operatör yok hepsi deneyimli. Mülakatta kamera sisteminin olması güzel oldu. Herkes hak ettiğini alacak ve ustalar yarışacak. Hak eden kazansın" ifadelerini kullandı.

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı

İş makineleri, yol çalışması için değil sınav için çalıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sedyeyle hastaneye taşındı, bir an olsun yanından ayırmadı!

Başına gelmeyen kalmadı ama bir an olsun yanından ayırmadı!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: Haklarımızın refahı için birlikte çalışalım

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj!

Antalya'da müteahhit otoparkta öldürüldü

Antalya'da müteahhit otoparkta öldürüldü

Son dakika! Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Kocaeli'de sokak ortasında lav silahı ve el bombaları bulundu!

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.