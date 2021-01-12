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  4. İş makinelerinden akaryakıt ve akü çalan 3 kişi yakalandı

İş makinelerinden akaryakıt ve akü çalan 3 kişi yakalandı

12.01.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde, iş makinelerinden akaryakıt ve akü çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri ve olay yeri inceleme ekipleri, Koyunoğlu, Eriklikuyu, Çubuklu, Yaylıca ve Kapısuyu mahallelerinde farklı zamanlarda iş makinelerinden 930 litre akaryakıt ve 2 akü çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, araştırma sonucu C.E., B.A.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, iş makinelerinden akaryakıt ve akü çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma dedektifleri ve olay yeri inceleme ekipleri, Koyunoğlu, Eriklikuyu, Çubuklu, Yaylıca ve Kapısuyu mahallelerinde farklı zamanlarda iş makinelerinden 930 litre akaryakıt ve 2 akü çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, araştırma sonucu C.E., B.A. ve K.K. olduğunu belirlediği zanlıları operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde akaryakıt ve akü çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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