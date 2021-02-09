İş makinelerinden mazotu böyle çaldı

Kahramanmaraş’ta iki iş makinesinden bidon ile mazot çaldıktan sora yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri mazot hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Yapılan kamera incelemeleri ve detaylı çalışmada, mazot hırsızlığı olayını bir şahsın gece yarısı iki farklı iş makinasının mazot depolarından hortumla 2 bidona mazot çektiği, yakın bölgede kendi aracına taşıdığı, taşıma anında bidondan mazot sızarak iz bıraktığı görüldü. Ekipler, mazot atıklarını izleyerek olayın şüphelisinin Veysel K. (29) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Veysel K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



