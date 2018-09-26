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İş makinelerinin mazot depolarını boşalttılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

KARS'ın Arpaçay ilçesinin Arslanoğlu köyünde içme suyu çalışması yapan firmaya ait 2 kepçenin mazot depoları, hırsızlar tarafından boşaltıldı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ın Arpaçay ilçesinin Arslanoğlu köyünde içme suyu çalışması yapan firmaya ait 2 kepçenin mazot depoları, hırsızlar tarafından boşaltıldı. Deponun kapaklarını kıran hırsızlar, hortum kullanarak çaldıkları 500 litre mazotla kayıplara karıştı. Arpaçay ilçesine bağlı Arslanoğlu köyündeki içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarında kullanılan inşaat firmasına ait 2 kepçenin akaryakıt depoları boşaltıldı. Gece karanlığı fırsat bilen hırsızlar arazideki kepçelere dadandı. Önce taşlarla kepçelere zarar verip çalışmaları engellemek isteyen hırsızlar, daha sonra da mazot depolarını gözüne kestirdi. Yanlarındaki çeşitli aletlerle mazot deposunun kapaklarını kıran hırsızlar, kepçeye ait hortumu da kullanarak depoları boşalttı. Hırsızlar, 250’şer litrelik depoların ikisini de boşaltarak kayıplara karıştı. Olayın ardından jandarma ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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