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İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı; karayolu trafiğe kapatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 11:40 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, akaryakıt dolum tesisi yakınlarında iş makinesinin patlattığı doğal gaz nakil borusu nedeniyle, E - 91 Karayolu araç trafiğine kapatıldı.

İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı; karayolu trafiğe kapatıldı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, akaryakıt dolum tesisi yakınlarında iş makinesinin patlattığı doğal gaz nakil borusu nedeniyle, E - 91 Karayolu araç trafiğine kapatıldı.
Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Petrol Ofisi Dolum Tesisi yanından geçen kuruyan derede çalışma yapan iş makinesi, doğal gaz nakil borusunu patlattı. Büyük gürültü çıkaran patlamada, boru etrafındaki toprak etrafa saçıldı. Patlama sırasında yaralanan kimse olmazken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi alarak, olası bir olaya karşı E- 91 Karayolu'nu araç trafiğine kapattı. Bölgede doğal gaz onarım ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

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İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı; karayolu trafiğe kapatıldıİş makinesi doğal gaz borusunu patlattı; karayolu trafiğe kapatıldıİş makinesi doğal gaz borusunu patlattı; karayolu trafiğe kapatıldıİş makinesi doğal gaz borusunu patlattı; karayolu trafiğe kapatıldı

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