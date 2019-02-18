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İş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 21:49 | Son Güncelleme

SAKARYA'da bulunan yem fabrikasında yük indirme işlemi sırasında kamyon ve forkliftin arasında sıkışan Recep Aktaş (46) hayatını kaybetti.

İş makinesi ile kamyon arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Aziz GÜVENER/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da bulunan yem fabrikasında yük indirme işlemi sırasında kamyon ve forkliftin arasında sıkışan Recep Aktaş (46) hayatını kaybetti.
Kaza, öğlen saatlerinde Geyve ilçesindeki yem fabrikasında meydana geldi. Evli, 2 çocuk babası olan işçi Recep Aktaş, yem yüklü kamyondan forklift ile yük indirilme yapıldığı sırada iş makinesi ile kamyonun arasında sıkışarak ağır yaralandı. Çalışanların durumu fark etmesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Recep Aktaş, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Recep Aktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Recep Aktaş'ın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı. Aktaş'ın cenazesi yarın Geyve ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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