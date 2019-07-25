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İş makinesi ile şişe kapağı açtı, binlerce beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 09:46 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, iş makinesi üreten bir şirket, tüm dünyada sosyal medya trend olan ‘Bottle Cap Challenge’ (Şişe kapağı açma yarışmasına), 22 tonluk ekskavatör ile dahil oldu.

İş makinesi ile şişe kapağı açtı, binlerce beğeni topladı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, iş makinesi üreten bir şirket, tüm dünyada sosyal medya trend olan ‘Bottle Cap Challenge’ (Şişe kapağı açma yarışmasına), 22 tonluk ekskavatör ile dahil oldu. Fabrikanın test operatörleri dev makineye bağlı 'pabuç' adı verilen kepçe ile çelik variller üzerine konulan su bidonunun kapağını açtı.
İlk olarak yurt dışında başlayan ‘Bottle Cap Challenge’ akımı, birçok ünlü ismin de katılımı ile Türkiye’de de trend oldu. Akımın en dikkat çekici videosu ise Gaziantep'ten geldi. SANKO Holding bünyesinde kentte iş makinesi üreten bir firmanın test operatörü, fabrikadan yeni çıkan 22 ton ağırlığındaki ekskavatör ile su dolu şişenin kapağını açtı. Çelik variller üzerine konulan su dolu bidona dev makineye bağlı kepçe ile büyük bir hızla vuran operatör kapağı tek hamlede açmayı başardı.
Firma tarafından sosyal medya da paylaşılan görüntüler, ise kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi ve beğeni topladı.

FOTOĞRAFLI

İş makinesi ile şişe kapağı açtı, binlerce beğeni topladıİş makinesi ile şişe kapağı açtı, binlerce beğeni topladıİş makinesi ile şişe kapağı açtı, binlerce beğeni topladıİş makinesi ile şişe kapağı açtı, binlerce beğeni topladı

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