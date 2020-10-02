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İş makinesi merakı minik Aziz’in ölümüne neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 11:36 | Son Güncelleme

Trabzon’un Hayrat ilçesinde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine ağaç devrildi.

Trabzon’un Hayrat ilçesinde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin üzerine ağaç devrildi. İş makinesi içerisinde bulunan operatör kurtulurken, merakı nedeniyle araca alınan ve yanında duran 8 yaşındaki çocuk ise sıkıştığı yerde hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hayrat ilçesi Balaban mahallesinde iş makinesi yol açma çalışması yaparken, kesilen bir ağaç iş makinesinin üzerine düştü. Yaralanan operatör çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılırken, merakı nedeniyle araca alınan ve operatörün yanında duran 8 yaşındaki Aziz Bıçak, iş makinesi ile ağacın arasında sıkıştı. Olay yerine ulaşan vatandaşlar yardımıyla iş makinesinden çıkarılan Aziz Bıçak’a olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalelere rağmen minik çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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