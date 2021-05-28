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  4. İş makinesi onlar için durdu! Yavrular çıkana kadar çalıştırılmayacak

İş makinesi onlar için durdu! Yavrular çıkana kadar çalıştırılmayacak

28.05.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Pazar ilçesinde belediyenin gölet inşaatında kullandığı ekskavatörün motor bölümüne 'ak kuyruksallayan' kuşu yuva yaptı. Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, "Yavrular yumurtadan çıkıp, yuvadan ayrılıncaya kadar iş makinesini kullanmama kararı aldık. Onun yerine başka iş makinesi kiraladık" dedi.

İş makinesi onlar için durdu! Yavrular çıkana kadar çalıştırılmayacak

Tokat'ta Pazar Belediyesi'nce yapılan Erkilet Göleti çalışmalarına ramazan ayında ara verildi. İnşaatta kullanılan ekskavatör ise bakımları yapıldıktan sonra inşaat alanı yakınlarına bırakıldı. Bayram sonrası tekrar çalışmalara başlamak için gelen belediye ekipleri, ekskavatörün motor kısmında bir yuva ve içinde 6 kuş yumurtası gördü. Yuvanın Ak kuyruksallayan kuşuna ait olduğu belirlendi. Durumu haber alan Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, yavrular yumurtadan çıkana kadar ekskavatörün çalıştırılmaması talimatı verdi.

''İŞ MAKİNEMİZİ ONLARA TESLİM ETTİK''

Başkan Yılmaz, "Yavrular çıkıp yuvadan uçana kadar makineyi durdurma kararı aldık. Makinemizi onlara teslim ettik. Yavrular ne zaman yuvadan uçarsa makinemizi o zaman çalıştıracağız. Tabi ki işlerimiz var. Biz de başka bir iş makinesi kiraladık. Kuş o kadar bir şahane bir yuva yapmış ki bozmaya kıyamadık" dedi.

AK KUYRUKSALLAYAN KUŞU

İnce ve zayıf bir kuş türü olan ak kuyruksallayan, siyah beyaz başı, siyah göğsü, gri sırtı ve uzun kuyruğuyla biliniyor. Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde ve Afrika'nın kuzey kesimlerinde görülüyor. Ak kuyruksallayan açık araziler, küçük yerleşimlerin çevresi ve su kenarlarında yaşıyor.

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(DHA)

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