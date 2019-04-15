HABER

İş makinesi operatörü olarak çalıştığı belediyeye başkan oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:01 | Son Güncelleme

BAYBURT'un Gökçedere Belde Belediyesi'nde iş makinesi operatörü ve şoför olarak görev yapan Yavuz Bakır, yerel seçimde aday gösterildiği MHP'den belediye başkanlığına seçildi.

İş makinesi operatörü olarak çalıştığı belediyeye başkan oldu

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT'un Gökçedere Belde Belediyesi'nde iş makinesi operatörü ve şoför olarak görev yapan Yavuz Bakır, yerel seçimde aday gösterildiği MHP'den belediye başkanlığına seçildi. Mazbatasını alan Yavuz, görevine başladı.
Gökçedere Belde Belediyesi'nde iş makinesi operatörü ve şoför olarak çalışan Yavuz Bakır, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, MHP'den aday gösterildi. Belediyede yazı işleri müdürü olarak görev yapan, AK Parti'li aday Doğan Ay ile yarışan Yavuz, 83 oy farkla belediye başkanlığına seçildi. Mazbatasını alan Yavuz, makamına geçip, görevine başladı.
Seçimin ardından beldede, rakibi AK Parti'li Doğan Ay ile halkla buluşan Başkan Bakır, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Yıllardır belediyede operatör ve şoför olarak çalıştığını belirten Bakır, "Şimdi belediye başkanı seçildim. AK Parti'nin adayı Doğan Ay'la biz 25 yıl aynı kurumda çalıştık ve bu süreçte dostça seçime gittik. Bana nasip oldu, kazandım. Bundan sonra Doğan Ay'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Doğan Ay ise 27 yıldır Gökçedere Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulunduğunu anlatarak, "Yavuz Bakır ile seçim sürecinde centilmence bir yarış içerisinde olduk. Seçim sonucunda kazanan o oldu. Bizim ortak hedefimiz Gökçedere'ye hizmet" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İş makinesi operatörü olarak çalıştığı belediyeye başkan olduİş makinesi operatörü olarak çalıştığı belediyeye başkan olduİş makinesi operatörü olarak çalıştığı belediyeye başkan olduİş makinesi operatörü olarak çalıştığı belediyeye başkan oldu

PARTNERSiz bir de makyajlı halini görün!Siz bir de makyajlı halini görün!
Öğrenciler hayallerindeki oyuncaklara çizerek kavuştuÖğrenciler hayallerindeki oyuncaklara çizerek kavuştu
Ağrı’da öğrencilerin hayali gerçekleştiAğrı’da öğrencilerin hayali gerçekleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'den Maltepe açıklaması

CHP'den Maltepe açıklaması

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Sahnede yürek hoplattı!

Sahnede yürek hoplattı!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

Özel mülkiyet deyip yolu kapattılar! Pamukkale yolunda şaşırtan manzara

45 kişi yolu kapattı! Sebebini duyan şaşıp kaldı

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Günlük burç yorumları 15 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Yeni haftanın yeni burç yorumları!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Dayısından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı: 1 yaralı

Dayısından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.