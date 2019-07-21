HABER

İş makinesi satma bahanesiyle 50 bin lira dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 10:47 | Son Güncelleme

Mersin’de bir internet sitesinden iş makinesi satma bahanesiyle vatandaşları 50 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, bir internet sitesi üzerinden iş makinesi satma bahanesiyle vatandaşları 50 bin lira dolandırdıkları ihbarını alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İş makinesi satma bahanesiyle 50 bin lira dolandırdılar

Mersin’de bir internet sitesinden iş makinesi satma bahanesiyle vatandaşları 50 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir internet sitesi üzerinden iş makinesi satma bahanesiyle vatandaşları 50 bin lira dolandırdıkları ihbarını alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve çalışma sonucunda 2 şahsın kimliğini tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla şahısları gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İş makinesi satma bahanesiyle 50 bin lira dolandırdılar

Büyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyorBüyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyor
Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıGaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Adana’da 2 genç kıza silahlı saldırıAdana’da 2 genç kıza silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

TSK teyakkuza geçti! Rumlardan Türk askerine saldırı!

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

Süper minisiyle olay oldu! Şaşırtan paylaşım

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta zihinsel engelli kadın hayatını kaybetti, otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Manisa'da kayık alabora oldu! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Manisa'da kayık alabora oldu! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Giresun’da yanmış ve parçalanmış erkek cesedi bulundu

Yanmış ve parçalanmış halde bulundu! 3 gözaltı

Beylikdüzü'nde 14 katlı binada dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.