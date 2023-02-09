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İş makinesi ve yardım malzemesi taşıyan TCG Bayraktar gemisi İskenderun'a vardı

09.02.2023 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Bancaktar gemisinin, sağlık personeli ve cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmetini sunacak şekilde İskenderun Limanı’na ulaştığını duyurdu.

İş makinesi ve yardım malzemesi taşıyan TCG Bayraktar gemisi İskenderun'a vardı

TCG Bayraktar askeri gemisiyle afet bölgelerine sevk edilmesi için Hatay'ın İskenderun ilçesine iş makinesi, giyim, gıda ürünleri ve sağlık ekipmanları getirildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bu bölgelere askeri gemilerle yardım sevkiyatı yapılıyor.

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İş makinesi, giyim, gıda, sağlık ekipmanlarının yanı sıra çok sayıda yardım malzemesi taşıyan TCG Bayraktar, İskenderun Limanı'na geldi.

Gemiden indirilen iş makineleri ve yardım malzemeleri, afet bölgelerine sevk edildi. (AA)

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gemi bayraktar

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