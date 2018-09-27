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İş makinesi yüklü TIR, kıraathaneye girdi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 19:01 | Son Güncelleme

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkan iş makinesi yüklü TIR, iki katlı evin altındaki kıraathanenin duvarını yıkarak içeri girdi. Kıraathanenin kapalı olması faciayı önlerken, TIR sürücüsü ise yaralandı.

İş makinesi yüklü TIR, kıraathaneye girdi: 1 yaralı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkan iş makinesi yüklü TIR, iki katlı evin altındaki kıraathanenin duvarını yıkarak içeri girdi. Kıraathanenin kapalı olması faciayı önlerken, TIR sürücüsü ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kuğumcuoğlu Mahallesi Muharremşah köyünde meydana geldi. Ahmet Akgün yönetimindeki 67 NU 757 plakalı iş makinesi yüklü TIR, köy içinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Ramazan Keçibaş’a ait kıraathaneye girdi. Kaza anında kıraathanenin kapalı olması ise faciayı önledi. İş makinesi, iş yerinin üstündeki eve de zarar verdi.
Yaralanan TIR sürücüsü Ahmet Akgün, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Akgün’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından TIR, kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İş makinesi yüklü TIR, kıraathaneye girdi: 1 yaralıİş makinesi yüklü TIR, kıraathaneye girdi: 1 yaralıİş makinesi yüklü TIR, kıraathaneye girdi: 1 yaralı

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