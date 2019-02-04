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İş makinesinden akü hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 19:16 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, iş makinesinin aküsünü çalan ve güvenlik kamerasında görülen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş makinesinden akü hırsızlığı kamerada

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, iş makinesinin aküsünü çalan ve güvenlik kamerasında görülen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, öğleden sonra Fatih Mahallesinde meydana geldi. Briketçiler sitesinde Mehmet Bilgiç, iş yerinde park halinde bulunan forkliftin aküsünün olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, iş makinesinde inceleme yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemede, gece işyerine gelen 3 şüphelinin forkliftin aküsünü çaldığını belirledi. Polis, hırsızlığı yapan 3 şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İş makinesinden akü hırsızlığı kameradaİş makinesinden akü hırsızlığı kamerada

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