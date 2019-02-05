İş makinesinden kopan parçanın yüzüne çarptığı işçi öldü

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında, iş makinesinden kopan metal parça, işçi Ebubekir Özdemir'in (27) yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan bir süre önce inşaatta selfie çeken Özdemir'in, 'Az kaldı bitecek inşallah' notuyla fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı görüldü.
Olay, dün sabah, KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında meydana geldi. Operatörün çalışma yaptığı sırada iş makinesinden kopan metal parça, işçi Ebubekir Özdemir'in yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan Özdemir'in yere yığıldığını gören arkadaşları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Özdemir'i ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne götürdü. Ebubekir Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sinoplu olduğu öğrenilen Ebubekir Özdemir'in, olaydan bir süre önce inşaatta selfie çekip, 'Az kaldı bitecek inşallah' notuyla fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı görüldü.
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