İş makinesinden üzerine toprak dökülen işçi öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde iş makinesinden üzerine toprak dökülen işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar Belediyesi'nde görevli 61 yaşındaki Cafer Şensoy, Tamzara Mahallesi'nde arızalanan ekskavatörün parçasını tamir etmek istedi.

Bu sırada alanın dar olması nedeniyle ekskavatörün sürücüsü Ö.A. kepçeyi kaldırmak istedi. Bu sırada kepçenin içindeki toprak ve taşların üzerine düşmesi sonucu Şensoy yaralandı.

112 Acil ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Şensoy, buradaki müdahalenin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şensoy, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

