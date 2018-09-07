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İş makinesine roketle karşılık veren çiftçi böyle kaydedildi

İLGİNÇ HABERLER  | 07.09.2018 09:53 | Son Güncelleme

İş makinesine roketle karşılık veren çiftçi böyle kaydedildi.

Çin'de kaydedilen görüntülerde bir çiftçi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kendisini savunurken roketle karşılık veriyor. İş makinelerinin çiftçinin kontrolündeki ariziye gelip çalışmaya başlaması nedeniyle öfkeli çiftçi, karşılığı kendi yaptığı roketlerle veriyor. İlginç görüntü oluşturan o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi iş makinesi roket

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