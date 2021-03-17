HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İş makinesini film izler gibi izlediler: 'Boş adam ne yapacak, oturacak yer yok, ayakta izliyoruz'

İş makinesini film izler gibi izlediler: 'Boş adam ne yapacak, oturacak yer yok, ayakta izliyoruz'

17.03.2021 10:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İş makinesini film izler gibi izlediler: 'Boş adam ne yapacak, oturacak yer yok, ayakta izliyoruz'

Rize kent merkezinde kentsel dönüşüm kapsamında binaların yıkımında görev yapan iş makinesinin çalışmasını ve binaların yerle bir olmasını her gün yüzlerce kişi film izler gibi takip ediyor. İş makinelerinin yıkım işlemlerini izleyen vatandaş, ''Yıkılması gerekiyordu bu binaların. Makina değdiği anda bina yıkılıyor. Bizde geldik izliyoruz. Boş adam ne yapacak, oturacak yer yok, ayakta izliyoruz'' dedi.

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yenisi yapılmak üzere yıkılmaya başlanan belediye bloklarının yıkımında çalışan iş makinelerinin çalışmasını izlemek isteyen Rizeliler her gün inşaat alanının hemen önündeki Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda toplanıyor.

Rize'de 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımına geçtiğimiz hafta başlandı. Çok sayıda iş makinesi yardımıyla yıkımı süren blokların sağlam olmadığı ise yıkım işlemleri esnasında herkesin dikkatini çekti. Bazı Rizeliler de yıkım işlemlerini izlemek için inşaat alanının hemen ön kısmında bulunan ve iş makinalarının çalışmasının rahatlıkla görülebildiği Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'na her gün gelerek yıkım işlemlerini merakla izliyor. Binaların ufak işlemlerle bir anda yıkılması sağlamlıkları noktasında yetkililerin uyarılarının ne kadar doğru olduğunu gün yüzüne çıkarıyor.

Screenshot_23

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Rizeliler iş makinalarını izlediği sırada zaman zaman ihlal edilse de genel itibariyle Covid-19 pandemisinden kaynaklı sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor. Yıkımı gerçekleşen yapılarda anılarının olduğunu fakat binaların sağlam olmadığını gördükleri için anılarının kaybolmasına üzülmediklerini dile getiren Zafer Aslan “Allah’ın izniyle inşallah yakın zamanda biter. Güzel anılarımız vardı burada. Ben 45 yaşındayım, çocukluğumuz buralarda geçti. Anılarımız gitti ama yenisinde daha güzel anılarımız olacak. Daha güzel bir görselliği olacak, Rizemize bu gerekiyordu. Yıkılması gerekiyordu buranın. Allah muhafaza doğal afetler var, seller var. Olması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

''OTURACAK YER YOK AYAKTA İZLİYORUZ''

Pandemiden dolayı işletmeler kapalı olduğu için oturacak bir yer olmadığından ayakta durarak iş makinelerinin yıkım işlemlerini izlediklerini ifade eden Sabri Öztürk ise “Burada kendimizi izliyoruz. Yıkıyorlar burayı. Yıkıp yenisini yapacaklar. Yıkılması gerekiyordu bu binaların. Makinayı değdikleri anda bina yıkılıyor. Bizde geldik izliyoruz. Boş adam ne yapacak, oturacak yer yok, ayakta izliyoruz” dedi.
Binaların sağlam olmadığının yıkımlardan da görülebildiğini dile getiren Mehmet Atalay isimli vatandaş ise “Ne yapalım izliyoruz. Sağ olsun başkan yıkıyor yapıyor. Yıkılmaları güzel, bitmişti bu binalar. Rize yenileniyor. Gerçekten bu binalar bitmişti. Ben belediyeden emekliyim, 24 yıl çalıştım. Bitmişti bu binalar, bunu herkes görüyor. Bir kolonu kırdılar, komple bina çöktü” diye konuştu.

Screenshot_24

''10 YIL ÖNCE YIKILMASI GEREKİYORDU''

Belediyeye ait blokların yıkımı için geç bile kalındığını dile getiren Hızır Papaker isimli Rizeli vatandaş ise “Burada bir bina kendiliğinden yıkıldı. Burada bir deprem olsa ne olurdu? 10 yıl önce bunların yıkılması gerekiyordu. Şimdi yıkıldığı da iyi oldu. Rize’nin yüzde 80’inin yıkılması gerekiyor. Cumhuriyet caddesindeki binaların hepsinin yıkılması lazım. Bu kadar çarpık yapılaşma olur mu? Yazık” şeklinde konuştu.

Screenshot_25

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia Üvey oğlundan hamile kaldı! O fenomenle ilgili yeni iddia
Ayıyla karşılaştı: 'Yeni mi uyandın aslan, selamünaleyküm'Ayıyla karşılaştı: 'Yeni mi uyandın aslan, selamünaleyküm'
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Sevilen dizinin setinde koronavirüs paniği! TRT'den flaş açıklama

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Tedavi gördüğü hastaneden kaçan ağabey kız kardeşini katletti

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

Lübnan’da ekonomik kriz protestoları! 'Açlıktan ölüyoruz'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Denizi kaplayan 'müsilaj', balıkçının kabusu oldu

Endişelendiren görüntü! Denizi kapladı

Telef olan binlerce arısını kazdığı mezara gömüp başında dua etti: 'Buraya sadece arılarımı gömmüyorum'

Arılarına mezar kazdı, başında dua etti

Kış uykusundan uyanan ayı ile karşılaştı: 'Yeni mi uyandın aslan, selamünaleyküm'

Ayıyla karşılaştı: 'Yeni mi uyandın aslan, selamünaleyküm'

Hemşehrisinden Nusret'e 8 kıtalık şiir: 'Namını dünyaya saldın, sen bu marifeti kimlerden aldın?'

'Namını dünyaya saldın, sen bu marifeti kimlerden aldın?'

Büyük vicdansızlık! Hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı

Büyük vicdansızlık! Hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı

Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor

14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.