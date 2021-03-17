İş makinesini film izler gibi izlediler: 'Boş adam ne yapacak, oturacak yer yok, ayakta izliyoruz'

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yenisi yapılmak üzere yıkılmaya başlanan belediye bloklarının yıkımında çalışan iş makinelerinin çalışmasını izlemek isteyen Rizeliler her gün inşaat alanının hemen önündeki Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda toplanıyor.

Rize'de 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımına geçtiğimiz hafta başlandı. Çok sayıda iş makinesi yardımıyla yıkımı süren blokların sağlam olmadığı ise yıkım işlemleri esnasında herkesin dikkatini çekti. Bazı Rizeliler de yıkım işlemlerini izlemek için inşaat alanının hemen ön kısmında bulunan ve iş makinalarının çalışmasının rahatlıkla görülebildiği Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'na her gün gelerek yıkım işlemlerini merakla izliyor. Binaların ufak işlemlerle bir anda yıkılması sağlamlıkları noktasında yetkililerin uyarılarının ne kadar doğru olduğunu gün yüzüne çıkarıyor.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Rizeliler iş makinalarını izlediği sırada zaman zaman ihlal edilse de genel itibariyle Covid-19 pandemisinden kaynaklı sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor. Yıkımı gerçekleşen yapılarda anılarının olduğunu fakat binaların sağlam olmadığını gördükleri için anılarının kaybolmasına üzülmediklerini dile getiren Zafer Aslan “Allah’ın izniyle inşallah yakın zamanda biter. Güzel anılarımız vardı burada. Ben 45 yaşındayım, çocukluğumuz buralarda geçti. Anılarımız gitti ama yenisinde daha güzel anılarımız olacak. Daha güzel bir görselliği olacak, Rizemize bu gerekiyordu. Yıkılması gerekiyordu buranın. Allah muhafaza doğal afetler var, seller var. Olması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.