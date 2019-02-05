İş makinesinin aküsünü çalan hırsızlar kayıplara karıştı

Adıyaman’da, bir iş yerine girerek buradaki iş makinesinin aküsünü çalan 3 şahıs kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Briketçiler Sitesi’nde bulunan Mehmet Bilgiç’e, ait iş yerine giren kimliği belirsiz 3 şahıs, iş makinesinin aküsünü alarak hızla olay yerinden kaçtı. İş yeri kameralarına yakalanan 3 şahsın yakalanması için durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri akü çalarak kayıplara karışan 3 şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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