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İş makinesinin aküsünü çalan hırsızlar kayıplara karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 10:01 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir iş yerine girerek buradaki iş makinesinin aküsünü çalan 3 şahıs kayıplara karıştı.Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Briketçiler Sitesi’nde bulunan Mehmet Bilgiç’e, ait iş yerine giren kimliği belirsiz 3 şahıs, iş makinesinin aküsünü alarak hızla olay yerinden kaçtı.

Adıyaman’da, bir iş yerine girerek buradaki iş makinesinin aküsünü çalan 3 şahıs kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Briketçiler Sitesi’nde bulunan Mehmet Bilgiç’e, ait iş yerine giren kimliği belirsiz 3 şahıs, iş makinesinin aküsünü alarak hızla olay yerinden kaçtı. İş yeri kameralarına yakalanan 3 şahsın yakalanması için durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri akü çalarak kayıplara karışan 3 şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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