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İş makinesinin altında 1,5 saat kurtarılmayı bekledi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 18:50 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki taş ocağında rampadan kayarak ters dönen iş makinesinin altına kalan Samet Alemdar (29), 1,5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.  Olay, saat 15.00 sıralarında Karapınar Mahallesi’ndeki taş ocağında meydana geldi.

İş makinesinin altında 1,5 saat kurtarılmayı bekledi

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki taş ocağında rampadan kayarak ters dönen iş makinesinin altına kalan Samet Alemdar (29), 1,5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Karapınar Mahallesi’ndeki taş ocağında meydana geldi. Samet Alemdar'ın kullandığı iş makinesi, rampada kontrolden çıkarak takla atıp, ters döndü. Alemdar, iş makinesinin altında sıkışırken, durumu fark eden diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri Alemdar'ı kurtarmaya çalıştı ancak çalışmalar sonuç vermeyince vinç çağırıldı. Bölgeye vinç gelmesini beklenirken, sağlık ekibi iş makinesinin altındaki Alemdar'a ilk müdahalesini yaptı. Samet Alemdar, yaklaşık 1,5 saatin sonunda Adapazarı'ndan gelen vinç ile kaldırılan iş makinesinin altından kurtarıldı. Alemdar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İş makinesinin altında 1,5 saat kurtarılmayı beklediİş makinesinin altında 1,5 saat kurtarılmayı beklediİş makinesinin altında 1,5 saat kurtarılmayı beklediİş makinesinin altında 1,5 saat kurtarılmayı bekledi

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