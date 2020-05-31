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  4. İş makinesinin altında kalan genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi

İş makinesinin altında kalan genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 21:38 | Son Güncelleme

Çorum'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Esra Aktepe (26), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta meydana geldi. Adem Ç. (35) yönetimindeki iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan Esra Aktepe'ye çarptı. Kazada iş makinesinin altında kalan Aktepe, hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Aktepe’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İş makinesi operatörü Adem Ç., gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren 1 çocuk annesi Esra Aktepe'nin cenazesi, bugün Mecitözü İlçesine bağlı Köprübaşı köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, aileye taziye dileklerinde bulundu. (DHA)

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