İş makinesinin bacağını ezdiği kadın 30 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde geri manevra yapan iş makinesinin arka tekerinin altında bacağının kalması sonucu ağır yaralanan 85 yaşındaki kadın, 30 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 15 Ekim tarihinde Alanya’ya bağlı Elikesik Mahallesi’nde meydana geldi. iddiaya göre, belediyeye ait iş makinesi geri manevra yaptığı sırada fark etmediği yol kenarında oturan Ümmühani Şen’in (85), sol bacağı tekerin altında kalarak ağır yaralandı. Yaşlı kadının çığlıklarını duyarak gelen çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şen’i ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan talihsiz kadının bir süre sonra sol bacağı kesildi. Yoğun ünitesinde tedavisi devam eden Şen, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şen’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp’taki işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilen Şen’in cenazesi Alanya’nın Elikesik Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

