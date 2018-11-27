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İş makinesinin kazdığı çukura düşen iki işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:27 | Son Güncelleme

İş makinesinin kazdığı çukura düşen iki işçi yaralandı

Karaman'da iş makinesinin kazdığı çukura düşen iki işçi, yaralandı.

Karaman Belediyesi ekipleri, Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki su biriken bölgeyi, patlayan su borusunu değiştirmek için iş makinesiyle kazdı.

Oluşan çukur etrafında çalışan işçilerden Ahmet Pınar ve Eyüp Balasar, dengelerini kaybederek yaklaşık 3 metre derinliğindeki içi su dolu çukura düştü.

Pınar ve Balasar, diğer işçiler tarafından kısa sürede çukurdan çıkarıldı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Karaman

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