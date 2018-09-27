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İş makinesinin kepçesi otomobile çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.09.2018 21:16 | Son Güncelleme

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, inşaat sahasında manevra yapan iş makinesinin kepçesi dönerken, yolda seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çilimli'de bir iş makinesi inşaat sahasında çalışırken, manevra yaptığı sırada dönen kepçesi yoldan geçen otomobilin camına çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, iş makinesinin operatörü tekrar kepçeyi yerine çekmeye çalıştı. Otomobilden inen araç sürücüsü duruma tepki gösterdi. Kaza hakkında tutanak tutulmasının sağlanması için otomobil sürücüsü kepçenin çarptığı konuma gelmesi konusunda ısrar etse de kepçe sürücüsü bu isteği yerine getirmedi.

Otomobil sürücüsü etrafta bulunan güvenlik kameralarından kaza anına ait görüntüyü buldu. Güvenlik kameralarına kepçenin yoldan geçen otomobilin camına çarpma anı yansıdı.


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Anahtar Kelimeler:
Düzce otomobil Kaza kepçe iş makinesi

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