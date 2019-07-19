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İş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, bölgedeki yol yapım çalışması için iş makinesinin taşındığı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı.

İş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN- Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde, bölgedeki yol yapım çalışması için iş makinesinin taşındığı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, araç içinde sıkışan 4 kişiden 3'ü kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Araç içindeki 1 kişi için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaza, akşam saatlerinde, Gürpınar ilçesine 50 kilometre uzaklıkta Kırkgeçit mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışması için bölgeye iş makinesi götüren Sami Parlak yönetimindeki 55 NZ 540 plakalı belediyeye ait TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçurumdan yuvarlanıp, takla attı. Kazada, şoför Parlak ile araçtaki Hızır Sinan Çiftçi, Yusuf Aydın ve Şener Polaz araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Parlak, Çiftçi ve Polaz ekiplerin çalışması sonucu TIR'dan çıkarılırken, Aydın'ı çıkarmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 3 yaralı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Van'daki hastanelere sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralıİş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralıİş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralıİş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralı

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