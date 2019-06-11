HABER

İş makinesiyle ezip parçaladıkları araçları sahipleri bile tanıyamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 13:46 | Son Güncelleme

Çanakkale’de sanayi sitesine bırakılan hurda araçları kepçe ile ezerek çalan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.Aldığı bir ihbarı değerlendiren Çanakkale polisi, sanayi sitesine bırakılan hurda araçları iş makinesiyle ezerek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İş makinesiyle ezip parçaladıkları araçları sahipleri bile tanıyamadı

Çanakkale’de sanayi sitesine bırakılan hurda araçları kepçe ile ezerek çalan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.
Aldığı bir ihbarı değerlendiren Çanakkale polisi, sanayi sitesine bırakılan hurda araçları iş makinesiyle ezerek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Zanlıların parçaladıkları bazı araçları sahipleri bile tanıyamadı. Çaldıkları araçları kepçe ile ezerek hurda haline getiren zanlıların aynı yerden 24 Mayıs’ta 11 aracı gene kepçe ile ezerek başka bir tırla götürdükleri tespit edildi. Zanlılar M.K. (63), S.K. (46) ve T.G. (32) gözaltına alındı.
Parçalanan araçların sahiplerinden ulaşabildiklerinin ifadelerine başvuran polis, sahipleri belirlenemeyen diğer araçlarla ilgili tahkikat başlattı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İş makinesiyle ezip parçaladıkları araçları sahipleri bile tanıyamadı

İş makinesiyle ezip parçaladıkları araçları sahipleri bile tanıyamadı

İş makinesiyle ezip parçaladıkları araçları sahipleri bile tanıyamadı

İş makinesiyle ezip parçaladıkları araçları sahipleri bile tanıyamadı

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Kars’ta polisten kaçan motosikletten cephane çıktıKars’ta polisten kaçan motosikletten cephane çıktı
Esenyurt’ta şaşkına çevirenEsenyurt’ta şaşkına çeviren
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.