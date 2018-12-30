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İş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 18:14 | Son Güncelleme

AMASYA'da, ormanlık alanda iş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, ormanlık alanda iş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Samsun'un Kavak ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren fiziki takip sonucunda, Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi, Atayolu Büyük Köprü mevkiinde, kaçak kazı yapanları yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin, ormanlık alanda yürüttüğü operasyonda, Y. C., S.C., S.C., M.B. ve A.T., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, kaçak kazı da kullanılan iş makinesi, jeneratör, 4 kürek, 3 kazma, ağaç motoru ve çok sayıda ekipman ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandıİş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandıİş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandıİş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

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