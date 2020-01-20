HABER
  4. İş makinesiyle kaçak kazıya 2 tutuklama

İş makinesiyle kaçak kazıya 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İş makinesiyle kaçak kazıya 2 tutuklama

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Operasyonda şüphelilerin kazı yapmak için kullandığı iş makinesi de ele geçirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'nın Seydişehir ilçesinden gelerek izinsiz kazı yapılacağı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından Yalvaç ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak kazı yapan C.O., B.T. ve A.M. gözaltına alındı. Olay yerinde ise 3 metre derinliğinde ve 2 metre çapında çukur açıldığı belirlendi. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları malzemeler, otomobil ve iş makinesi de ele geçirildi.
Olaya karışan C.O. ve B.T. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, A.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İş makinesiyle kaçak kazıya 2 tutuklama

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Çorum güne karla uyandıÇorum güne karla uyandı
Başkent’te dolmuş kazası: 7 yaralıBaşkent’te dolmuş kazası: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ünlü oyuncu Jet Sosyete'de! Gülse Birsel duyurdu

Ünlü oyuncu Jet Sosyete'de! Gülse Birsel duyurdu

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobille 100 metreden kanyona uçtu

Mucize kurtuluş! Otomobili ile 100 metreden uçtu

Bit pazarında haraç kestiler, vermeyene işkence yapıp video çektiler

Haraç kesip, vermeyene işkence yaptılar

Fırında korkunç olay! Asansöre başı sıkıştı

Fırında korkunç olay! Asansöre başı sıkıştı

İstanbul merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme! 59 kişi tutuklandı

'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme!

'Kötü enerjileri temizleme' vaadiyle 6 bin dolarını aldı: Öz ağabeyinin tecavüzüne uğradığını anlattı...

'Kötü enerjileri temizleme' vaadiyle 6 bin dolarını aldı!

Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüyle ilgili yeni gelişme! Mühür 67 gün sonra söküldü

Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüyle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.