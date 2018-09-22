İş merkezi bekçisi aşık olduğu kadını vurup, intihar etti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, bir iş merkezinde gece bekçiliği yapan Hilmi Özbucak (71), aşık olduğu Fatma Gürdal'ı (31) kurşun yağmuruna tuttuktan sonra intihar ederek yaşamına son verdi. Ağır yaralanan Fatma Gürdal tedavi altına alındı.
Olay, Adapazarı Karaman Mahallesi'nde bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinde gece bekçisi olarak görev yapan Hilmi Özbucak, iddiaya göre aynı iş merkezinde bir dükkanda çalışan Fatma Gürdal'a karşılıksız aşık oldu. Hilmi Özbucak, Fatma Gürdal ile tartıştı. Hilmi Özbucak, tartışmanın ardından koşarak kaçmak isteyen Fatma Gürdal'ı tabancası ile kurşun yağmuruna tuttu. Hilmi Özbucak daha sonra tabancayı kendisine çevirip ateşleyerek intihar etti. Hilmi Özbucak yaşamını yitirirken, kurşunların isabet ettiği Fatma Gürdal yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Fatma Gürdal'ı Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Gürdal'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Hilmi Özbucak'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının meydana geldiği iş merkezinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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