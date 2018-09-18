İş merkezi önünde ateş eden kişi, gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Levent'teki İş Kuleleri önüne gelerek silahla otoparktaki bir araca ateş eden kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, aracıyla Levent Mahallesi Meltem Sokağı'nda bulunan İş Kuleleri'nin önüne gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, otoparktaki bir cipe silahla iki el ateş etti.

Özel güvenlik görevlilerinin müdahale ederek etkisiz hale getirdiği şüpheli, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bu arada şüphelinin aracının torpido bölümüne yapıştırılmış bir kağıtta, isim, iş yeri bilgisi ve "aranılacak kişi" notuyla başka bir isim ve telefon numarası notu bırakmış olduğu dikkati çekti.

