İş merkezinde yangın paniği

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın ilçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerinin bodrum katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınırken, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. İş merkezinin bodrum katında hasar meydana geldi

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

