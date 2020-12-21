HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş merkezinde yangın paniği

İş merkezinde yangın paniği

21.12.2020 17:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangın ilçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerinin bodrum katında meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın ilçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş yerinin bodrum katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gelerek yangına müdahale etti.
Yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınırken, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. İş merkezinin bodrum katında hasar meydana geldi
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Akıllara durgunluk veren olay! Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılarAkıllara durgunluk veren olay! Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar
ALES sınav tarihleri belli oldu mu?ALES sınav tarihleri belli oldu mu?
1/

En Çok Okunan Haberler

Köylülerin saldırısına uğradı! 'Can güvenliğim yok' diyerek yetkililerden yardım istedi

Köylülerin saldırısına uğradı! 'Can güvenliğim yok' diyerek yetkililerden yardım istedi

Korkutan bir açıklama da Fransa'dan geldi

Korkutan bir açıklama da Fransa'dan geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

İstanbul'un göbeğinde iğrenç kamp! Üst katta kumar, alt katta fuhuş

İstanbul'un göbeğinde iğrenç kamp! Üst katta kumar, alt katta fuhuş

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Talan ettiler! Çarpıcı iddia: Bu koronavirüs çıktığından beri var

Talan ettiler! Çarpıcı iddia: Bu koronavirüs çıktığından beri var

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Vakalar geçen haftaya göre yüzde 40 azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale, gözaltına alındı

Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen kişi, gözaltına alındı

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Türkiye'deki virüsün mutasyon geçirip geçirmediği araştırılıyor

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan 'mutasyon' açıklaması

Akıllara durgunluk veren olay! Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar

Akıllara durgunluk veren olay! Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar

Korkunç olay! Genç avukat 8'inci kattan beton zemine düştü

Korkunç olay! Genç avukat 8'inci kattan beton zemine düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.