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İş merkezinden atlayan şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 18:34 | Son Güncelleme

Samsun’da bir iş merkezinin 4.

İş merkezinden atlayan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da bir iş merkezinin 4. katından atlayan esnaf hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Anakent İş Merkezi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce iş merkezinde bulunan bir telefoncuyu devralan Dursun İnanmak (36), 9 katlı iş merkezinin 4. katından aşağıya atladı. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan İnanmak’a ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri gerçekleştirdi. İnanmak, yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Borcu olduğu iddia edilen Dursun İnanmak’ın intiharıyla ilgili araştırmalar sürüyor.

İş merkezinden atlayan şahıs hayatını kaybetti

İş merkezinden atlayan şahıs hayatını kaybetti

İş merkezinden atlayan şahıs hayatını kaybetti

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