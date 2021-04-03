HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş merkezinin zemin katındaki yangın korkuttu

İş merkezinin zemin katındaki yangın korkuttu

03.04.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da iş merkezinin zemin katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan iş merkezinin zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

1/

Antalya’da iş merkezinin zemin katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan iş merkezinin zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.30 sıralarına İstiklal Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde bulunan Ali İhsan Oğuz İş Merkezi’nin zemin katında meydana geldi. Binaya ait trafodan çıktığı tahmin edilen yangın sonucu çevreye duman ve plastik kokusu yayıldı. Kokuyu duyan vatandaşlar olay yerine itfaiye ekipleri gelene kadar yangın tüpü ile yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesi ile birlikte yangın kontrol altına alındı. İş merkezinde bulunan dershanede eğitim gören öğrenciler öğretmenleri tarafından iş merkezi önüne güvenli alana indirildi. Olayda yaralanan olmazken trafoda maddi hasar meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Akılalmaz olay! 'Eğlence sahnesi çekeceğiz' diyerek 500 kişilik parti düzenlediler

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Hafta sonu eczane, hastane, postane ve kargolar açık mı? İşte kargo ve eczanelerin çalışma saatleri 

Hafta sonu eczane, hastane ve kargolar açık mı?

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden kritik ziyaret

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden kritik ziyaret

Prof. Dr. İsmail Balık'tan 'süreç yeni mutasyonlara gebe' uyarısı

Uzman isimden korkutan 'yeni mutasyon' uyarısı

Ne zaman emekli olurum? Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Marketler saat kaça kadar açık? Cumartesi Pazar marketler açık mı ve kaçta kapanıyor?

Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.