İş profesyonellerin yeni telefonu : Galaxy Note 9

Note 9’un en güçlü yanı kuşkusuz 6.4 inç’lik devasa ekranı. Samsung tarafından şu ana kadar üretilen ve piyasanın en büyük Infinity Display olan bu ekran, rakiplerine de ciddi fark atıyor. Galaxy Note 9, ölçümlerde 922 Candela’lık bir parlaklık ve 24800:1’lik Kontrast değeri ile piyasanın en iyi ekranı olan Galaxy S9’u bile geçiyor. 2960x1440 (QHD+) çözünürlük değerine ulaşan bu ekran şu ana kadar gördüğümüz tüm telefonlar arasında kesinlikle en iyisi.
S-Pen yenilendi
Note serisinin olmaza olmaz özelliklerinden biri, beraberinde gelen kalemi. S-Pen olarak adlandırılan bu kalem, ciddi değişikliklerle karşımıza çıktı. Bu kalem ile kapalı ekranda notlarınızı tutabildiğiniz gibi, dokümanlarınızı yönetebiliyor ve fotoğraflara da karalamalar yapabiliyorsunuz.
Samsung, Note 9’da kalemleri renklendirdi. Örneğin mavi renkli olan Note 9’un kalemi sarı olarak karşınıza çıkıyor. Ama bu kalemde yapılan değişiklik sadece bununla sınırlı değil. Önceki modellerde kalemi ekrana dokundurtmanız ya da ekrandan milimetrik uzaklıkta tutmanız gerekiyordu. Yeni S-Pen Bluetooth teknolojisi sayesinde bir uzaktan kumanda cihazı gibi de çalışabiliyor. Örneğin telefonun kamerasını bu kalem ile uzaktan fotoğraf çekmesini sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda da videolarınızı durdurabildiğiniz gibi sunumlarınızı da ilerletebiliyorsunuz. Kalemi telefonun yuvasına taktığınızda, otomatik olarak şarj olması da iyi düşünülmüş bir özellik. Bir dakikalık bir şarj süresinde bu kalemi 30 dakika rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.
Kamerası daha iyi olmalıydı
Note 9’un arka taraftaki çift kamera özelliği Galaxy S9 Plus’dan çok farklı değil. 2x optik zum ve geniş açı lensine sahip olan bu kamera sistemi f/1.5 ve f/2.4 diyafram aralığına sahip. 12 MP’lik olan bu kameralar ağır çekim modunda tıpkı S9 gibi saniyede 960 kare üretebiliyorlar.
Buraya kadar her şey gayet güzel. Yaptığımız testlerde ise durumun çok daha farklı olduğunu görebildik. Note 8, düşük ışıklı ortamlarda müthiş fotoğraflar çekiyorken, Note 9 çok fazla gren efekti oluşturduğunu ve detayları çok fazla önemsenmediğini gördük. Gün ışığında çok iyi fotoğraflar çekebilen Note 9, genel performansa baktığımızda Galaxy S9 Plus’a ne yazık ki bir üstünlük sağlayamıyor.
Bu esasında oldukça şaşırtıcı bir durum. Çünkü Samsung, geliştirdiği ve çekim hatalarını engelleyen yeni kamera uygulaması ile çok fazla iddialıydı. Bu uygulama ,20 farklı çekim ortamını algılayıp kontrast ve parlaklık gibi değerleri otomatik olarak algılıyor. Yapay zeka yardımı ile en ideal fotoğraf ayarı oluşturuluyor ve kullanıcıya sadece düğmeye basmak kalıyor. Yaptığımız testlerde yapay zekanın ortalamanın üzerinde olduğunu gördük. Fakat bazı rakiplerin yapay zeka teknolojisinin daha iyi kullanabildiklerini söylemeden edemeyeceğiz. Buna karşın Note 9, kullanıcıyı fotoğraf çekerken titremeye karşı uyarması hoşumuza gitti.
Performans, kapasite ve pil
Note 9 tam bir kapasite canavarı. Standart sürüm 128 Gbyte’lık bir kapasite ile geliyorken, daha fazlasını isteyenler için de512 GByte’lık modeller de raflarda yerini aldı. İşin güzel tarafı ise cihazın üzerinde bulunan micoSD kart yuvası sayesinde bu kapasiteyi 512 GByte arttırabilmeniz. Yani toplam 1 TByte’lık bir kapasiteye ulaşabilmeniz. Bunu şu ana kadar hiçbir üretici yapamamıştı.
Galaxy S9’dan bildiğimiz sekiz çekirdekli Exynos 9810 işlemcisi bu üründe de kullanıldı. 128 Gbyte’lık modelde 6 GByte’lık bellek bulunurken 512 GByte’lık üründe 8 GByte’lık bellek tercih edildi.
Yaptığımız denemelerde Galaxy Note 9’un çok yüksek bir performans elde ettiğini gördük. Birçok Benchmark testlerinde rakiplerini geride bırakan Note 9, uygulamaları çok hızlı açabiliyor. Bununla birlikte piyasadaki tüm mobil oyunları herhangi bir kasılma olmadan açabilmesi de önemli bir artı. Üründe beğendiğimiz bir özellik ise en yoğun kullanımda bile neredeyse ısınmaması. Ayrıca Note 8 de kullanılan 3300 mAh ve S9 Plus’da kullanılan 3500 mAh piller yerine 4000 mAh’lik bir pil kullanılması kullanıcıya çok büyük bir fayda sağlıyor. Öyle ki 14 saat 30 dakikalık pil performansı Huawei P20 Pro dışında (16 saat 30 dak) birçok rakibini geride bırakıyor.
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