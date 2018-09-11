İş profesyonellerin yeni telefonu : Galaxy Note 9

Note 9’un en güçlü yanı kuşkusuz 6.4 inç’lik devasa ekranı. Samsung tarafından şu ana kadar üretilen ve piyasanın en büyük Infinity Display olan bu ekran, rakiplerine de ciddi fark atıyor. Galaxy Note 9, ölçümlerde 922 Candela’lık bir parlaklık ve 24800:1’lik Kontrast değeri ile piyasanın en iyi ekranı olan Galaxy S9’u bile geçiyor. 2960x1440 (QHD+) çözünürlük değerine ulaşan bu ekran şu ana kadar gördüğümüz tüm telefonlar arasında kesinlikle en iyisi.

S-Pen yenilendi



Note serisinin olmaza olmaz özelliklerinden biri, beraberinde gelen kalemi. S-Pen olarak adlandırılan bu kalem, ciddi değişikliklerle karşımıza çıktı. Bu kalem ile kapalı ekranda notlarınızı tutabildiğiniz gibi, dokümanlarınızı yönetebiliyor ve fotoğraflara da karalamalar yapabiliyorsunuz.

Samsung, Note 9’da kalemleri renklendirdi. Örneğin mavi renkli olan Note 9’un kalemi sarı olarak karşınıza çıkıyor. Ama bu kalemde yapılan değişiklik sadece bununla sınırlı değil. Önceki modellerde kalemi ekrana dokundurtmanız ya da ekrandan milimetrik uzaklıkta tutmanız gerekiyordu. Yeni S-Pen Bluetooth teknolojisi sayesinde bir uzaktan kumanda cihazı gibi de çalışabiliyor. Örneğin telefonun kamerasını bu kalem ile uzaktan fotoğraf çekmesini sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda da videolarınızı durdurabildiğiniz gibi sunumlarınızı da ilerletebiliyorsunuz. Kalemi telefonun yuvasına taktığınızda, otomatik olarak şarj olması da iyi düşünülmüş bir özellik. Bir dakikalık bir şarj süresinde bu kalemi 30 dakika rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.