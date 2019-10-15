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İş Sağlığı ve Çevre Eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:47 | Son Güncelleme

’Farkındalık’ çalışmalarına devam eden Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), Genel Müdürlük personeline yönelik "İş Sağlığı ve Çevre Eğitimi" düzenledi.Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop illerinde kaliteli ve sürekli elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, ’İş Sağlığı ve Güvenliği’ kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla başlattığı farkındalık çalışmalarına devam ediyor.Yasal hak ve sorumluluklarYEDAŞ bu kapsamda son olarak Genel Müdürlük çalışanlarına yönelik İş Sağlığı ve Çevre Eğitimi düzenledi.

İş Sağlığı ve Çevre Eğitimi

’Farkındalık’ çalışmalarına devam eden Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), Genel Müdürlük personeline yönelik "İş Sağlığı ve Çevre Eğitimi" düzenledi.
Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop illerinde kaliteli ve sürekli elektrik hizmeti sunmak için 7/24 faaliyet gösteren YEDAŞ, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, ’İş Sağlığı ve Güvenliği’ kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla başlattığı farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Yasal hak ve sorumluluklar
YEDAŞ bu kapsamda son olarak Genel Müdürlük çalışanlarına yönelik İş Sağlığı ve Çevre Eğitimi düzenledi. İş güvenliği uzmanları, ’Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü’ gibi konularda bilgilendirmede bulundu.

İş kazaları ve meslek hastalıkları
Eğitimde ayrıca ’İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, tahliye ve kurtarma, acil durumlar, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri’ konu başlıkları altında sunumlar gerçekleştirildi.
Eğitim programı, iş sağlığı kapsamında ’iş yeri hekimi’ tarafından, ’Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, ekranlı araçlarda çalışma, ergonomi ve ilkyardım uygulamaları’, çevre kapsamında ise ’çevre mühendisi iş güvenliği uzmanı’ tarafından verilen ’Atık yönetimi, sıfır atık kampanyası’ sunumlarıyla devam etti.

“Çalışanlarımız bilinçlendiriliyor”
YEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, özellikle ’iş güvenliği’ne verdikleri öneme dikkat çekilerek, "İş güvenliğinin ana amacı, çalışanları iş yerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, başka bir ifade ile çalışanları iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerini sağlamaktır. Sık sık yaptığımız eğitimlerle personelimiz iş güvenliği konusunda bilinçli bir hale getirilmiştir. Zaman zaman iş mahallinde yapılan iş güvenliği denetimleri de, meydana gelebilecek iş kazalarını önlemede etkili olmuştur" denildi.

İş Sağlığı ve Çevre Eğitimi

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