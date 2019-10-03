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"İş sağlığı ve güvenliği işi bir gönüllülük işidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı Selami Duman: - "Çalışanlarımızın her biri ya bir annedir ya bir babadır ya da bir evlattır. Elbette mevzuat gereği zorunluluğumuz var ama esasında iş sağlığı ve güvenliği işi bir gönüllülük işidir"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı Selami Duman, "Çalışanlarımızın her biri ya bir annedir ya bir babadır ya da bir evlattır. Elbette mevzuat gereği zorunluluğumuz var ama esasında iş sağlığı ve güvenliği işi bir gönüllülük işidir." dedi.

Samsun Sağlık Müdürlüğünce kentteki otelde düzenlenen "2. Samsun İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu"nun açılışında konuşan Duman, çalışan sağlığına verdikleri öneme işaret etti.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Duman, "Bu çalışmalarımızdaki ana amacımız aslında çalışanlarımızın sağlığını iyileştirmek, sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir gelecek oluşturmaktır. Yapılan çalışmaların ana amaçları, hem çalışan ve işverenlerimizi korumak hem de devletimize katkı sağlamaktır." şeklinde konuştu.

Duman, kamu ve özel sektörde iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanlaşmayı teşvik ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede olası meslek hastalıklarının önüne geçerek maliyetleri azaltmış olacağız. Çalışanlarımızın her biri ya bir annedir ya bir babadır ya da bir evlattır. Bu memleketin bir evladıdır. Önemli bir alanda el ele vererek bu çalışmaları yürütmek zorundayız. Elbette mevzuat gereği zorunluluğumuz var ama esasında iş sağlığı ve güvenliği işi bir gönüllülük işidir. Samsun Sağlık İl Müdürlümüzün düzenlediği bu sempozyumun faydalı olacağına inanıyorum."

- Samsun'da 21 ayda 36 ölümlü iş kazası

Samsun Vali Vekili İbrahim Avcı da devletin iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gerekli düzenlemeleri yaparak tedbir aldığını ifade etti.

Avcı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumsal bilinç ve farkındalığın önemine işaret ederek, şunları dile getirdi:

"İş kazalarını önlemek için alınacak tedbirlerin maliyetinin, kaza sonrası yapılacak ödemelerden daha da az olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede ilimize baktığımızda 2018 yılı içinde toplamda 3 bin 250 iş kazası meydana gelmiş 21'i ölümle sonuçlanmıştır. 2019'un Ekim ayı başına kadar 2 bin 355 iş kazası meydana gelmiş, bunlardan da 15'i maalesef ölümle sonuçlanmıştır. "

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da düzenledikleri sempozyumla ülkenin iş sağlığı ve güvenliği kültürüne katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Sempozyumun sorunlara çözüm aranması konusunda önemli olduğuna işaret eden Oruç, "İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğunun kamuda da zorunlu hale geleceği Temmuz 2020 öncesinde önerilerimizi dile getirmek anlamında sempozyumun oldukça önemli olduğunu düşünmekteyiz." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından oturum başkanlığını Cumhurbaşkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Adem Çankaya'nın yaptığı sempozyumda "İş sağlığı güvenliği alanındaki çalışmalar, ileriye yönelik perspektif" konulu ilk oturuma geçildi.

Sempozyumda Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Targın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Danışmanı Furkan Kahraman'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sunum yaptı.

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İş sağlığı Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Da Samsun Sempozyum

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