"İş sağlığı ve güvenliği işi bir gönüllülük işidir"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Dairesi Başkanı Selami Duman, "Çalışanlarımızın her biri ya bir annedir ya bir babadır ya da bir evlattır. Elbette mevzuat gereği zorunluluğumuz var ama esasında iş sağlığı ve güvenliği işi bir gönüllülük işidir." dedi.

Samsun Sağlık Müdürlüğünce kentteki otelde düzenlenen "2. Samsun İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu"nun açılışında konuşan Duman, çalışan sağlığına verdikleri öneme işaret etti.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Duman, "Bu çalışmalarımızdaki ana amacımız aslında çalışanlarımızın sağlığını iyileştirmek, sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir gelecek oluşturmaktır. Yapılan çalışmaların ana amaçları, hem çalışan ve işverenlerimizi korumak hem de devletimize katkı sağlamaktır." şeklinde konuştu.

Duman, kamu ve özel sektörde iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanlaşmayı teşvik ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede olası meslek hastalıklarının önüne geçerek maliyetleri azaltmış olacağız. Çalışanlarımızın her biri ya bir annedir ya bir babadır ya da bir evlattır. Bu memleketin bir evladıdır. Önemli bir alanda el ele vererek bu çalışmaları yürütmek zorundayız. Elbette mevzuat gereği zorunluluğumuz var ama esasında iş sağlığı ve güvenliği işi bir gönüllülük işidir. Samsun Sağlık İl Müdürlümüzün düzenlediği bu sempozyumun faydalı olacağına inanıyorum."