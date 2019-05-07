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İş sağlığı ve güvenliği semineri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde önce sağlık ve güvenlik semineri, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) E.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde önce sağlık ve güvenlik semineri, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) E. Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İnciroğlu ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı Fatih Öksüz’ün anlatımlarıyla düzenlenen seminerde, İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İşveren ve Vekillerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu ile İSG ve Kalite Yönetim Sisteminin Yazılım Üzerinden Takibi konuları hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulunuldu.
ÇSGB E. Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İnciroğlu, Türkiye’de her gün 524 iş kazası meydana geldiğini, 3,7 kişi iş kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini, 4,6 kişinin sürekli iş göremez hale geldiğini, bu kayıpların ise GSYİH’nın yüzde 3-5’ine tekabül ettiğine dikkat çekti. İnciroğlu konuşmasının devamında şu sözleri kaydetti:
"İş sağlığı ve güvenliği; hukuk, ekonomi, sağlık ve teknoloji temelli disiplinlerden oluşan bir yapıya sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kamu hukuku kapsamındadır. 6331 sayılı Kanun; işverenleri, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü kılmış ve Kanunda sayılan yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından kamu-özel işvereni arasında bir ayrım yapmamıştır”

İşverenin sorumlulukları konuşuldu
“Neden iş sağlığı ve güvenliği, işveren ve çalışan kavramı, işveren ve işveren vekilinin İSG sorumluluğu, maddi tazminat ve manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı ve işverenin rücu hakkı” hakkında katılımcıları bilgilendiren İnciroğlu’nun ardından İSG Uzmanı Fatih Öksüz, İSG ve Kalite Yönetim Sisteminin Yazılım Üzerinden Takibi hakkında bir sunum yaptı.

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