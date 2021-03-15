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İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı ne zaman? İşte İSG başvuru tarihleri

15.03.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı ne zaman? İşte İSG başvuru tarihleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı (İSG), ÖSYM tarafından düzenlenecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı (İSG) bu yıl iki defa yapılacak. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayınladığı takvime göre bu yıl sınavlar Mayıs ve Aralık ayında gerçekleşecek. Başvuralar ise 24 – 31 Mart tarihleri arasında alınacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı’na (İSG) girecek olan adaylar başvuru tarihinde başvurularını tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru tarihi 8 Nisan olarak belirlendi. İSG sınavına girmek isteyen adaylar, başvurularını “isgkatip” üzerinden yapabilecekler.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınladığı takvime göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı (İSG), 9 Mayıs 2021 günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 3 Haziran tarihinde açıklanacak.

Başvuralar 24 – 31 Mart tarihlerinde “İSGKATİP” üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için ise geç başvurular 8 Nisan tarihinde alınacak. Yılın ikinci İSG sınavı ise 12 Aralık 2012 günü gerçekleştirilecek.

isg sınav takvimi

İSG SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

İSG sınavı için yapılan duyuruda, “E-devlet’e geçiş sebebiyle 2021-İSG/1 sınav başvuruları “İSGKATİP” üzerinden alınacaktır. Adaylar, e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemini kullanarak İSG-KATİP’te “sorgulama & başvuru” sekmesinden giriş yapıp, “sınav başvurusu” kısmından başvurularını elektronik ortamda tamamlayacaktır. Başvurunun takibi yine aynı ekrandan yapılacak olup bakanlığa herhangi bir evrak gönderilmesine gerek yoktur.” İfadeleri kullanıldı.

Yapılacak sınavla ilgili “Sınav Uygulama Duyurusu” daha sonra İSGKATİP’te ilan edilecektir.

“İSG-KATİP Sistemini kullanabilmeniz için, e-Devlet Kapısı üzerinden e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı seçeneklerinden herhangi birisiyle giriş yapmanız gerekmektedir. Sisteme girişler sadece e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.”

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