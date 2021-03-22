İş sağlığı ve güvenliği sınavı ne zaman? İşte İSG sınav tarihi

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı’na girecek olan adaylar başvuru tarihinde; başvurularını zamanında tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru tarihi 8 Nisan 2021 tarihinde başvurularını “isgkatip” üzerinden yapabilecekler.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı takvime göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı'nın ilki, 9 Mayıs 2021 günü yapılacak. Sınav sonuçlarının ise 3 Haziran tarihinde açıklanması bekleniyor.

İSG başvuraları 24 – 31 Mart tarihlerinde “İSGKATİP” üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için ise geç başvurular 8 Nisan tarihinde alınacak. Yılın ikinci İSG sınavı ise 12 Aralık 2012 tarihinde düzenlenecek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVNA NASIL BAŞVURULUR?

İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı için yapılan duyuruda, “E-devlet’e geçiş sebebiyle 2021-İSG/1 sınav başvuruları “İSGKATİP” üzerinden alınacaktır. Adaylar, e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemini kullanarak İSG-KATİP’te “sorgulama & başvuru” sekmesinden giriş yapıp, “sınav başvurusu” kısmından başvurularını elektronik ortamda tamamlayacaktır. Başvurunun takibi yine aynı ekrandan yapılacak olup bakanlığa herhangi bir evrak gönderilmesine gerek yoktur.” ifadelerine yer verildi.

Yapılacak sınavla ilgili “Sınav Uygulama Duyurusu” ise daha sonra İSGKATİP sitesinden ilan edilecektir.

“İSG-KATİP Sistemini kullanabilmeniz için, e-Devlet Kapısı üzerinden e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı seçeneklerinden herhangi birisiyle giriş yapmanız gerekmektedir. Sisteme girişler sadece e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.”



