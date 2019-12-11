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"İş sağlığı ve güvenliği teşkilatlanması" çalıştayda ele alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 17:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "İş sağlığı ve güvenliği teşkilatlanmasına ilişkin yeni modelin ele alınması" çalıştayı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, iş kazalarının olmadığı ve meslek hastalıklarının gerçekleşmediği bir çalışma hayatının tüm paydaşların ortak amacı olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, Çankaya Köşkü'nde "İş sağlığı ve güvenliği teşkilatlanmasına ilişkin yeni modelin ele alınması" çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Uçum, iş sağlığı ve güvenliğinin üstün hak olduğunu vurguladı.

Uçum, sağlık ve güvenlik içinde bir çalışma hayatı için çalışanların ruhsal ve bedensel iyiliğe sahip olmalarının önemine değinerek, "İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve kurumlarıyla çalışanları sağlık ve güven içinde tutmayı sağlaması gereken bir sistematiktir. Bir çalışanın iş sağlığı ve güvenliğinden kaynaklanan hakları üstün haklardır." diye konuştu.

İş hayatının hiçbir talebinin, iş sağlığı ve güvenliğinden daha önemli olmadığının altını çizen Uçum, şunları söyledi:

"İş sağlığı ve güvenliğinin koruduğu değer, çalışanın ruhsal ve bedensel vücut bütünlüğü ve nihayetinde sağlıklı ve güvenli yaşam hakkıdır. Hiçbir mal ve hizmet üretimi çalışanın yaşam hakkını tehdit edecek koşullarda gerçekleştirilemez ve buna izin verilemez."

Uçum, iş kazalarının olmadığı ve meslek hastalıklarının gerçekleşmediği bir çalışma hayatının tüm paydaşların ortak amacı olması gerektiğini vurguladı.

Bu amaca ulaşmak için çalışanların, işverenlerin, sendikaların, ilgili meslek örgütlerinin ve devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesinin önemine işaret eden Uçum, "Bu da yetmez, sivil toplumun tüm mal ve hizmet üretme süreçlerinde gözetim ve denetim yapacak şekilde devreye girmesi hayati öneme haizdir." diye konuştu.

Mal ve hizmet üretiminin yoğun olduğu her ilçede, "ilçe iş sağlığı ve güvenliği konseyleri" kurulmasını öneren Uçum, şöyle devam etti:

"Bu konseylerde, sivil toplum temsilcilerinin de aktif yer alması değerlendirilebilir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği, kanunda düzenlenmiş olan ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi aktifleştirilmesi, yakın gündemimiz olmalıdır. İş sağlığı ve güvenliğinde amaca uygun faaliyetleri güçlendirmek, öne konan hedeflerde yüksek başarı elde etmek için iş sağlığı ve güvenliği teşkilatlanmasının ele alınması ve yeni modeller üzerinde çalışılması da büyük bir öneme sahiptir."

Bugün düzenlenen toplantının iş sağlığı ve güvenliği kanununun etki analizi sonuçları ve iş sağlığı ve güvenliğinin kurumsal yapılanmasında yeni model arayışları üzerine olduğuna dikkati çeken Uçum, "Sonuç olarak kazasız yaşam, iş kazasız çalışma hayatı, devlet ve toplum olarak temel düsturlarımız olmalıdır. Sosyal hukuk devleti olmak da bunu gerektirir." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Uğur Kızılca'nın yanı sıra yargı mensupları, sivil toplum örgütü ve sendika temsilcileri katıldı.

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