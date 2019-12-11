"İş sağlığı ve güvenliği teşkilatlanması" çalıştayda ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, iş kazalarının olmadığı ve meslek hastalıklarının gerçekleşmediği bir çalışma hayatının tüm paydaşların ortak amacı olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, Çankaya Köşkü'nde "İş sağlığı ve güvenliği teşkilatlanmasına ilişkin yeni modelin ele alınması" çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Uçum, iş sağlığı ve güvenliğinin üstün hak olduğunu vurguladı.

Uçum, sağlık ve güvenlik içinde bir çalışma hayatı için çalışanların ruhsal ve bedensel iyiliğe sahip olmalarının önemine değinerek, "İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve kurumlarıyla çalışanları sağlık ve güven içinde tutmayı sağlaması gereken bir sistematiktir. Bir çalışanın iş sağlığı ve güvenliğinden kaynaklanan hakları üstün haklardır." diye konuştu.

İş hayatının hiçbir talebinin, iş sağlığı ve güvenliğinden daha önemli olmadığının altını çizen Uçum, şunları söyledi:

"İş sağlığı ve güvenliğinin koruduğu değer, çalışanın ruhsal ve bedensel vücut bütünlüğü ve nihayetinde sağlıklı ve güvenli yaşam hakkıdır. Hiçbir mal ve hizmet üretimi çalışanın yaşam hakkını tehdit edecek koşullarda gerçekleştirilemez ve buna izin verilemez."