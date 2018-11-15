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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Dijital Dönüşüm Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 12:37 | Son Güncelleme

Üniversite ve bilişim şirketlerinden uzman temsilcilerin katıldığı sempozyumda, kurumların ortak paydada buluşması ve verilere erişimin kolaylaştırılması amacıyla başlatılan dijital dönüşüm projesinin yol haritası masaya yatırıldı - TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Halil Yeşilçimen: "Önümüzde çok önemli bir örnek var, e-devlet kapısı projesi. Bu projenin en temel öğesi veri ve veri paylaşımı. E-devlet projemiz dünyada örnek gösterilen bir proje haline geldi"

İş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumların ortak paydada buluşması ve verilere erişimin kolaylaştırılması amacıyla başlatılan dijital dönüşüm projesinin yol haritası, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Dijital Dönüşüm Sempozyumu'nda, alanında uzman kişilerce tartışıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği (İSGAM) ve Sağlık Bilişim ve Teknoloji Derneği'nin (SABİT) işbirliğiyle düzenlenen sempozyuma, üniversite ve bilişim şirketlerinden uzman temsilciler katıldı.

Sempozyumda konuşan TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Halil Yeşilçimen, kamu kurumlarıyla yaptıkları dönüşüm projelerinde iyi bir başarı elde ettiklerini belirterek, bu başarıda kurumlar arası veri paylaşımının büyük etkisi olduğunu söyledi. Yeşilçimen, "Önümüzde çok önemli bir örnek var, e-devlet kapısı projesi. Bu projenin en temel öğesi veri ve veri paylaşımı. E-devlet projemiz dünyada örnek gösterilen bir proje haline geldi." dedi.

Yeşilçimen, iş sağlığı ve güvenliği kayıt takip ve izleme projesini gerçekleştirdiklerini ve proje ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce verilen hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin arttırılmasını hedeflediklerini bildirdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız ise sempozyumda fikir alışverişleri yaparak dijital dönüşüm süreciyle ilgili her detayı konuşacaklarını belirtti.

Genel müdürlükçe bugüne kadar iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok sayıda veri toplama fırsatı bulduklarını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Karar destek sisteminin kurulumunu gerçekleştirdik. Şu anda ciddi manada veri akışı gerçekleşiyor. İş sağlığı ve güvenliği kayıt takip ve izleme programı, 2011 yılından bu yana ciddi sayıda kullanıcının girdiği verilerle güncelliğini devam ettiriyor. Dünya üzerinde fiziki denetimden vazgeçilerek elektronik sistem üzerinden denetim uygulaması yapılıyor. Yakın zamanda Türkiye olarak biz de böyle bir sistemi hayata geçirmiş olacağız."

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