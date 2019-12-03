İş, sanat ve cemiyet hayatı çocuklara umut oldu

"Biz UNICEF'i 2015'ten bu yana destekliyoruz. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin de imzalandığı 30. yıl dolayısıyla biz de sağlıklı yaşam sponsoru olarak buradayız. UNICEF ile olan çalışmalarımız çok boyutlu. Sadece balodaki sponsorluk değil mağazalarımızda da bağış kutularımız mevcut. Müşterilerimiz buralara bağış yapabiliyor. Tarımda çocuk işçiliğine karşı desteklediğimiz bir projemiz var. Türkiye'de çocuk haklarının önemi yeterince anlaşılmış değil. Bunun daha da anlaşılması için biz kurum olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çocuk işçi çalıştıran işletmelerden ürün almıyoruz. Tüm denetimlerimizde bunu temin etmeye çalışıyoruz. Tarımda çocuk işçi çalıştırılmasını istemiyor ve meyve-sebze tercihimizde buna dikkat ediyoruz. Önümüzdeki yıl da UNICEF ile el ele kol kola çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mağazalarımızdaki bağış sayılarımızı artıracağız. Eğitime de katkılarımız devam ediyor."

UNICEF 70 YILI GERİDE BIRAKTI

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk yaptığı açıklamada, UNICEF'in 70 yılı geride bıraktığını hatırlatarak, "Türkiye'de de uzun yıllardır önce çocuklar için çalışan bir örgüt. Ama UNICEF dünyada 30 yıl önce çocuk hakları için sözleşmeyi imzaya açmıştı. Türkiye'de bu sözleşmeyi imzalayan ülkelerden bir tanesi. 30 yıl önce ne kadar güzel bir iş yapmışlar. Çünkü bugün hala dünyada çocukların haklarının savunulmaya ihtiyacı var. Biz de bu tür aktivitelerle çocuklara yönelik kaynaklar yaratmaya çalışıyoruz. Bu kaynaklarla çocukların eğitimi, sağlığı, açlığı gibi ihtiyacı olan her konuda onların haklarını önceleyen çalışmalara destek vermeye çalışıyoruz. Bu tür işlere vesile olduğumuz için de gururluyuz" dedi.