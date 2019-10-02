İş Sanat'ın 20. konser sezonu 14 Kasım'da başlıyor

Üreten, Ankara'da bu yıl açılan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağına da işaret ederek, "Ankara Sanat Galerimizde ise yeni dönemi 'Nazım'a Yolculuk' sergimizle karşıladık. Sene sonunda biteceğini duyurduğumuz İstiklal Sergimizi ise gördüğü büyük ilgi nedeniyle hem Ankara'da hem de İstanbul'da uzatma kararı aldık. Sanatın hayatımızı renklendireceği bir sezon olmasını diliyorum." diye konuştu.

Gecenin açılış konuşmasını yapan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, İş Sanat'ın bu seneki konser sezonuyla 20. yaşını kutladığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl dolu dolu bir programla karşınızdaydık. Umarız yeni yaşımızın verdiği mutlulukla hazırlandığımız bu sezon da sanatseverlerin beğeneceğini umduğumuz renkli bir programla birlikte olacağız." dedi.

İSTANBUL (AA) - İş Sanat, bu yıl 20. konser sezonunda Türkiye'den ve yurt dışından birçok önemli sanatçıyı ağırlayacak.

Sanat Yönetmeni Defne Turaç ise İş Sanat'ın 20. konser sezonu için özenli bir hazırlık süreci geçirdiklerine dikkati çekerek, "Müzik dünyasının yakından takip ettiği orkestra ve solistler, ülkemizin değerli sanatçılarının İş Sanat için hazırladığı özel projeler, dans gösterileri, şiir dinletileri ve çocuk oyunları ile yine geniş seyirci kitlesine hitap eden bir sezona ev sahipliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

Açılış konseriyle birlikte "Europa Galante", "Camerata Royal Concertgebouw", "Orchestra Royal de Chambre de Wallonie" ve "Mahler Oda Orkestrası" gibi önde gelen orkestraların yer alacağını kaydeden Turaç, şöyle konuştu:

"Bu sezon önemli konserlerden birinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın solo kornisti Stefan Dohr'u dinleyeceğiz. Ayrıca sanatçılarımızın yabancı sanatçı ve orkestralarda sahnemizde buluşmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu etkinliklerden bir tanesinde Gürcistanlı şef Djansug Kakhidze tarafından kurulan Tiflis Senfoni Orkestrası, flüt virtüözü Şefika Kutluer'e eşlik edecek."