İş Sanat'ın yeni sezonu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla açılacak

- Yeni sezon programı

Klasik müziğin genç yıldızları arasında yer alan ödüllü Fransız piyanist Lucas Debargue, dünyanın en iyi oda toplulukları arasında gösterilen Basel Oda Orkestrası eşliğinde 20 Kasım'da dinleyicilerin karşısında olacak.

Yorumlarının yanı sıra doğaçlama yeteneğiyle de adından söz ettiren Gabriela Montero'ya 30 Kasım'da İngiltere’nin ilk profesyonel yaylı orkestrası olan Scottish Ensemble eşlik edecek.

Seçkin kemancılar arasında gösterilen Renaud Capuçon, 30. yılını kutlayan oda orkestrası Wiener Concert-Verein ile Philippe Morard yönetiminde 14 Aralık'ta sahne alacak.

Mandolin sanatçısı olan Avi Avital'in 9 Ocak'ta Cappella Gabetta ile konser vereceği İş Sanat'ın yeni sezonunda, Magdalena Kozena ve The Orchestra of the Age of Enlightment 9 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

İş Sanat'ta ayrıca Shen-Yang, L'Arpeggiata, Celine Scheen, Garrik Ohlsson ve Boston Symphony Chamber Players da klasik müzik dinleyenleriyle bir araya gelecek.

Caz serisinde ise İstanbullu müzikseverler 4 Aralık'ta Sarah McKenzie ve 27 Şubat'ta Arturo Sandoval konserine katılabilecek.

Ariadna Castellanos, The Tiger Lillies, Francesca Gagnon, Rene Dupere, Semplice Quartet, Sabri Tuluğ Tırpan, Tanini Trio, Melihat Gülses ile Derya Türkan gibi ünlü sanatçı ve topluluklar da İş Sanat'ın yeni sezonunda sahne alacak.