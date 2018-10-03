İş Sanat'ın yeni sezonu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla açılacak

İş Sanat'ın yeni sezon programının detaylarını sunan Sanat Yönetmeni Defne Turaç da bugüne kadar birbirinden değerli yerli sanatçıları, dünyaca ünlü yabancı sanatçı ve orkestraları İstanbullu sanatseverlerle buluşturduklarını ifade etti.

Yeni sezon programının açıkladığı toplantıda konuşan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, her sezon ilk günkü heyecanla hareket ettiklerini ve müzikten plastik sanatlara, müzecilikten arkeolojik çalışmalara pek çok alanda kültürel katkılar sağladıklarını söyledi.

İş Sanat'ın açılış konserini Anu Tali yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İş Sanat'ın "Parlayan Yıldızlar" serisindeki genç sanatçılar Emir Kemancı ile Gamze Erengönül verecek.

- Yeni sezon programı

Klasik müziğin genç yıldızları arasında yer alan ödüllü Fransız piyanist Lucas Debargue, dünyanın en iyi oda toplulukları arasında gösterilen Basel Oda Orkestrası eşliğinde 20 Kasım'da dinleyicilerin karşısında olacak.

Yorumlarının yanı sıra doğaçlama yeteneğiyle de adından söz ettiren Gabriela Montero'ya 30 Kasım'da İngiltere’nin ilk profesyonel yaylı orkestrası olan Scottish Ensemble eşlik edecek.

Seçkin kemancılar arasında gösterilen Renaud Capuçon, 30. yılını kutlayan oda orkestrası Wiener Concert-Verein ile Philippe Morard yönetiminde 14 Aralık'ta sahne alacak.

Mandolin sanatçısı olan Avi Avital'in 9 Ocak'ta Cappella Gabetta ile konser vereceği İş Sanat'ın yeni sezonunda, Magdalena Kozena ve The Orchestra of the Age of Enlightment 9 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

İş Sanat'ta ayrıca Shen-Yang, L'Arpeggiata, Celine Scheen, Garrik Ohlsson ve Boston Symphony Chamber Players da klasik müzik dinleyenleriyle bir araya gelecek.

Caz serisinde ise İstanbullu müzikseverler 4 Aralık'ta Sarah McKenzie ve 27 Şubat'ta Arturo Sandoval konserine katılabilecek.

Ariadna Castellanos, The Tiger Lillies, Francesca Gagnon, Rene Dupere, Semplice Quartet, Sabri Tuluğ Tırpan, Tanini Trio, Melihat Gülses ile Derya Türkan gibi ünlü sanatçı ve topluluklar da İş Sanat'ın yeni sezonunda sahne alacak.

