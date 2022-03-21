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İş stresi ruhsal problemlere neden oluyor

21.03.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stres hem psikolojimizi hem de bedensel sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Gündelik yaşamda sıklıkla stresli durumlara maruz kalınıyor. Bu da birçok hastalığın ortaya çıkmasında önemli rol oynuyor. İş yerinde stres yaşayan kişilerin ruhsal problemleri çok daha fazla oluyor. Uzmanlardan hastalıklardan korunmak için stresten uzak durulması hakkında uyarıyor.

İş stresi ruhsal problemlere neden oluyor

İş yerinde stresli olmak hem mesleki açıdan hem de günlük aktiviteler açısından birçok olumsuz duruma neden oluyor. Stres yaşayan kişiler hastalıklara çok daha kolay yakalanıyor ve yaşam kaliteleri düşüyor. Günlük yaşamın oluşturduğu kaygı ve stres, iş ve özel yaşam arasındaki dengesizlikler ve çocuk bakımı derken kendini tükenmiş hissedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Stresin, kişinin bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıktığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Filiz Şükrü Gürbüz, bu yüzden stresin birçok farklı fiziksel ve ruhsal belirti gösterebileceğine de dikkat çekti.

TÜKENMİŞLİK YOĞUN İŞ STRESİ SONUCU ORTAYA ÇIKIYOR

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“Yapılan araştırmalar yoğun düzeyde iş stresi yaşayan kişilerde ruhsal sorunların daha sık görüldüğünü göstermektedir. İş stresinin neden olduğu önemli sorunların başında tükenmişlik gelmekte. Tükenmişlik, bireylerde yoğun iş stresi sonucu ortaya çıkan, duygusal ve davranışsal alanda yaşanan problemlerdir. Tükenmişlik yaşayan bireylerde işe gitmede isteksizlik, halsizlik, enerjinin azalması gibi duygusal, işe geç kalma, işe gitmeme, yapılan işi önemsememe, çalışma arkadaşları ve/veya hizmet verilen kişilere karşı olumsuz tutum sergileme gibi davranışsal sorunlar gözlenmektedir.”

YOĞUN STRES HATA YAPMA VE KAZA RİSKİNİ ARTTIRIYOR

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Çalışma ortamındaki işin kendisinden, işveren veya kurumdan kaynaklanan birçok faktörden dolayı çalışanların stres seviyesinin etkilendiğini de söyleyen Gürbüz, “Yoğun strese maruz kalmak hata yapma ve kaza riskini artırıyor. Çalışanlarda işe gitmekte isteksizlik, işten ayrılışlarda artma ve yapılan işin kalitesinde azalmaya neden oluyor. İş stresine bağlı yaşanan sorunların ise kurumlarda mali açıdan büyük kayıplar meydana gelmesine yol açabileceği de tespit edilmiştir” diye konuştu.

STRES DÜZEYLERİ ANALİZ EDİLEREK İYİLEŞTİRİLMELİ

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Her bir kurumun, kendi içindeki düzen ve işleyişin çalışanlar üzerindeki etkilerini araştırması gerektiğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz, bu doğrultuda belirli aralıklarla çalışanların stres kaynaklarının ve stres düzeylerinin analiz edilerek iyileştirilmelerin yapılması gerektiğini belirterek, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
“Kurum içinde kişiler arası ilişkilerin iyileştirilmesi ve çalışanların stresle etkili şekilde başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi adına, kurum çalışanlarına yönelik etkili stres yönetimi, iletişim ve öfke yönetimi gibi alanlarda psikoeğitimler düzenlenmesi de ayrıca iş stresinin yenme konusunda oldukça önemli.”

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