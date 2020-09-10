HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İş vaadiyle 12 bin 500 lira dolandırdı

İş vaadiyle 12 bin 500 lira dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Eskişehir’de İ.M. isimli kişiyi ‘’Sana hastanede iş bulacağım, sağlık personeli yapacağım’’ diyerek 12 bin 500 lira dolandırdığı öne sürülen Nuri D., tutuklandı.

İş vaadiyle 12 bin 500 lira dolandırdı

İddiaya göre, Eskişehir’de yaşayan Nuri D., İ.M.'den ‘‘Sana hastanede iş bulacağım, seni sağlık çalışanı yapacağım’’ diyerek 12 bin 500 lira aldıktan sonra ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.M., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne giderek şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kimliği belirlenen Nuri D.’nin, Mamure Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Nuri D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dolandırıcılık suçundan 3 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen Nuri D., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Fotokapana yakalandılar! Mest eden görüntüFotokapana yakalandılar! Mest eden görüntü
DGS kılavuzu 4.3 maddesi nedir?DGS kılavuzu 4.3 maddesi nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Türkiye'den sert tepki: Alınan kararları tümüyle reddediyoruz
Türkiye'den sert tepki: Alınan kararları tümüyle reddediyoruz
Sütyen giymeyince bir bakan bir daha baktı! Açıklaması olay oldu
Sütyen giymeyince bir bakan bir daha baktı! Açıklaması olay oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
İlginizi Çekebilir
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahatlığın böylesi! Anahtarı alıp arabayı çaldı
Rahatlığın böylesi! Anahtarı alıp arabayı çaldı
Eşini kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran cinayette yeni gelişme
Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran cinayette yeni gelişme
Fotokapana yakalandılar! Mest eden görüntü
Fotokapana yakalandılar! Mest eden görüntü
Erzurum'da karantinada olması gereken kişi Erzincan'da çay ocağında çalışırken yakalandı
Karantinada olması gereken kişi bakın nerede yakalandı
Merve Mercan nereli, kimdir? Merve Mercan 40 gündür immün yetmezliğinden yaşam mücadelesi veriyordu!
Tıp öğrencisi Merve Mercan ülkeyi yasa boğdu!
Şule İdil Dere'nin ölümüyle ilgili davada karar çıktı
Şule İdil Dere'nin ölümüyle ilgili davada 4 yıl sonra karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.