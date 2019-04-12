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İş vaadiyle dolandırıcılığa 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

İş vaadiyle dolandırıcılığa 3 gözaltı

Antalya'da kendilerini yüzbaşı, başkomiser, müsteşar ve dedektif gibi tanıtarak iş vaadinde bulundukları 15 kişiden 770 bin lira aldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran kişiler, kamu kurumlarına devlet memuru olarak atanma, SGK'den emekli yapılma ve SGK primlerinin yükseltilmesi vaadiyle kendilerinden para alan kişilerce dolandırıldıkları ihbarında bulundu.

Araştırma başlatan polis ekipleri, kendilerini yüzbaşı, başkomiser, müsteşar ve dedektif olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen T.Z, S.Ö. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada sahte iş başvurularına ilişkin çok sayıda belge, farklı kurumlara ait kaşe ve mühürler ele geçirildi.

Zanlıların, bu yöntemle 15 kişiden 770 bin lira aldıkları iddia edildi.

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dolandırıcılık gözaltı operasyon

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