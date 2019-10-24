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İş vaadiyle dolandırıcılık iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 23:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kadının, iş vaadiyle 4 kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kadının, iş vaadiyle 4 kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Zanlı savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Ereğli ilçesinde 55 yaşındaki H.Ö. isimli kadın, CHP’li belediye ve TBMM’de iş bulacağı vaadiyle 4 kişiden 2 bin 500 lira para aldı. Para veren şahıslar, 2 ay beklemelerine rağmen işe yerleştirme olmayınca Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Ekiplerin yaptığı çalışmada H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan H.Ö., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
Yetkililer, vatandaşları kendilerini bu tür iş vaadinde bulunup para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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