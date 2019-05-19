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İş vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 22:43 | Son Güncelleme

Bartın’da belediyeye işe aldıracağı vaadiyle 4 kişiden toplam 50 bin lira para alan belediye personeli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İddiaya göre, bir süre önce iş vaadiyle dolandırıcılık olayının gündeme gelmesi üzerine şüphelenen bazı vatandaşlar, aynı durumu yaşayabilecekleri şüphesiyle belediye çalışanı M.A.

Bartın’da belediyeye işe aldıracağı vaadiyle 4 kişiden toplam 50 bin lira para alan belediye personeli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İddiaya göre, bir süre önce iş vaadiyle dolandırıcılık olayının gündeme gelmesi üzerine şüphelenen bazı vatandaşlar, aynı durumu yaşayabilecekleri şüphesiyle belediye çalışanı M.A. hakkında emniyete başvuruda bulundu. Bunun üzerine inceleme başlatan ekipler, yeni bir dolandırıcılık olayı ile karşılaştı. İşsiz vatandaşları çalıştığı Bartın Belediyesinde işe aldıracağı vaadiyle 4 kişiden kişi başı 12 bin 500 TL alan M.A.’nın bu kişileri belediyenin Kültür Sanat Müdürlüğüne, Garaj Amirliğine ve İtfaiye Müdürlüğüne atandığını gösteren evraklar vererek dolandırdığı ortaya çıktı. M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tahkikat başlatılan şah emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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